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Лукашенко проводит встречу с Пушилиным

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Он предложил врио главы ДНР помощь Белоруссии в восстановлении и нормализации жизни людей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит встречу с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Белорусский лидер спросил у Пушилина, чем Минск может помочь Донецку в нынешней ситуации. Он предложил врио главы региона помощь Белоруссии в восстановлении и нормализации жизни людей

Надо промышленные предприятия возрождать, сельское хозяйство. В конце концов, люди там жить будут. Это 100%. И кормить людей же надо.

Александр Лукашенко, президент Белорусии

Ранее мы сообщали, что Лукашенко посетил на Пасху Спасо-Преображенский храм в Шклове.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, встреча, денис пушилин, днр, президент белоруссии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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