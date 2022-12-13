Лукашенко проводит встречу с Пушилиным

Он предложил врио главы ДНР помощь Белоруссии в восстановлении и нормализации жизни людей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит встречу с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Белорусский лидер спросил у Пушилина, чем Минск может помочь Донецку в нынешней ситуации. Он предложил врио главы региона помощь Белоруссии в восстановлении и нормализации жизни людей

Надо промышленные предприятия возрождать, сельское хозяйство. В конце концов, люди там жить будут. Это 100%. И кормить людей же надо. Александр Лукашенко, президент Белорусии

Ранее мы сообщали, что Лукашенко посетил на Пасху Спасо-Преображенский храм в Шклове.

Видео: Telegram / Пул Первого