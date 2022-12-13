Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил на Пасху Спасо-Преображенский храм в Шклове. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".
Белорусский лидер отметил, что уверен в сохранении мира, если "каждый будет заниматься своим делом". Он также пообещал жителям страны, что будущее будет "нормальным".
Многие, не зная, не понимая, не планируют какие-то дальние перспективы, не зная, что будет завтра. Завтра будет все нормально.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко призвал ускорить сотрудничество с Россией в промышленной сфере.
Видео: Telegram / Пул Первого
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