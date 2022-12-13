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Лукашенко посетил на Пасху Спасо-Преображенский храм в Шклове

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Он отметил, что уверен в сохранении мира, если "каждый будет заниматься своим делом"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил на Пасху Спасо-Преображенский храм в Шклове. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Белорусский лидер отметил, что уверен в сохранении мира, если "каждый будет заниматься своим делом". Он также пообещал жителям страны, что будущее будет "нормальным".

Многие, не зная, не понимая, не планируют какие-то дальние перспективы, не зная, что будет завтра. Завтра будет все нормально.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко призвал ускорить сотрудничество с Россией в промышленной сфере.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, пасха, президент белоруссии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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