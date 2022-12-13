Он отметил, что уверен в сохранении мира, если "каждый будет заниматься своим делом"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил на Пасху Спасо-Преображенский храм в Шклове. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Белорусский лидер отметил, что уверен в сохранении мира, если "каждый будет заниматься своим делом". Он также пообещал жителям страны, что будущее будет "нормальным".

Многие, не зная, не понимая, не планируют какие-то дальние перспективы, не зная, что будет завтра. Завтра будет все нормально. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко призвал ускорить сотрудничество с Россией в промышленной сфере.

Видео: Telegram / Пул Первого