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Лукашенко призвал ускорить сотрудничество с Россией в промышленной сфере

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По словам белорусского лидера, Минск делает большую ставку в сотрудничестве с Москвой.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал ускорить сотрудничество с Россией в промышленной сфере. Об этом он заявил на встрече с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым в Минске.

По словам белорусского лидера, Минск делает большую ставку в сотрудничестве с Москвой. Он напомнил, что на прошлой неделе в Москве на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным этому уделили особое внимание.

Надо быстрее просто это делать, надо ускоряться, время нас заставляет ускоряться.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее мы сообщали, что Шойгу обсудил с Лукашенко слаживание группировки войск Союзного государства.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, президент белоруссии, промышленная сфера, россия, сотрудничество
Категории: Лента новостей, Новости России,

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