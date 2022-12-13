По словам белорусского лидера, Минск делает большую ставку в сотрудничестве с Москвой.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал ускорить сотрудничество с Россией в промышленной сфере. Об этом он заявил на встрече с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым в Минске.

По словам белорусского лидера, Минск делает большую ставку в сотрудничестве с Москвой. Он напомнил, что на прошлой неделе в Москве на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным этому уделили особое внимание.

Надо быстрее просто это делать, надо ускоряться, время нас заставляет ускоряться. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее мы сообщали, что Шойгу обсудил с Лукашенко слаживание группировки войск Союзного государства.

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