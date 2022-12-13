Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал ускорить сотрудничество с Россией в промышленной сфере. Об этом он заявил на встрече с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым в Минске.
По словам белорусского лидера, Минск делает большую ставку в сотрудничестве с Москвой. Он напомнил, что на прошлой неделе в Москве на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным этому уделили особое внимание.
Надо быстрее просто это делать, надо ускоряться, время нас заставляет ускоряться.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее мы сообщали, что Шойгу обсудил с Лукашенко слаживание группировки войск Союзного государства.
Видео: Telegram / Пул Первого
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все