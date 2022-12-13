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Шойгу обсудил с Лукашенко слаживание группировки войск Союзного государства

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В Минске рассказали о задачах по защите западного фланга Союзного государства.

Белорусский президент Александр Лукашенко и глава российского министерства по обороны  Сергей Шойгу во время рабочей встречи в Минске обсудили подготовку и слаживание региональной группировки войск Союзного государства. Политик напомнил иностранному гостю о том, что на территории республики располагаются российские силы из состава региональной группировки. речь идет о нескольких тысячах солдат и офицеров. Лидер страны добавил, что Белоруссия подключилась к процессу боевой подготовки военнослужащих.

Потому что расслабляться нам тут не следует. Вы видите, что поляки, литовцы тут шевелиться начали в нашем направлении. Поэтому это хорошее такое подспорье и опора для белорусской армии, которая на западном фланге защищает.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Президент добавил, что подготовка военных организована в стране должным образом и так, как положено.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье

Теги: александр лукашенко, белоруссия, минобороны, сергей шойгу, союзное государство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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