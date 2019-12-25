Мединский: Россия и Украина проведут еще одну встречу

Стороны отправились на консультации к руководству.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной по урегулированию конфликта Владимир Мединский заявил о том, что Киев и Москва проведут еще одну встречу. Встреча делегатов продлилась более пяти часов. За это время стороны подробно прошлись по повестке. СТороны смогли выявить общие точки соприкосновения, по которым можно спрогнозировать нахождение общих позиций.

Закончились переговоры с украинской стороной, которые длились примерно около пяти часов. За это время мы подробно прошли по всем пунктам повестки. Владимир Мединский, глава делегации от РФ

Новая встреча запланирована на следующие несколько дней. Она также состоится на польско-белорусской государственной границе. Лидер РФ уже достиг договоренность о встрече с украинской стороной. До этого мероприятия стороны отправились с докладами к руководству, чтобы провести консультации по своим позициям.

В Гомельской области начались переговоры между Россией и Украиной.

Фото: Piter.tv