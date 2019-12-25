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В Белоруссии оппозиция начала формировать отряды самообороны
Сегодня, 16:19
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В Белоруссии оппозиция начала формировать отряды самообороны

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Канал белорусского журналиста Степана Путило пишет, что объединения появятся в микрорайонах белорусских городов.

В Белоруссии оппозиция начала формировать отряды самообороны. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live.

Неравнодушные граждане обращаются к населению с просьбой брать под контроль подъезды и дворы многоквартирных домов. Чтобы координировать белорусов, оппозиционеры создадут закрытые чаты в Telegram. Локальные народные дружины будут "мониторить ситуацию", в том числе на маршах против Александра Лукашенко. Оппозиция планирует с помощью дружинников пресекать провокации, следить за безопасностью и помогать пенсионерам и людям со слабым здоровьем.

Напомним, что 8 сентября члены президиума Координационного совета оппозиции пересекли границу с Украиной. Лидера оппозиции Марию Колесникову задержали при попытке покинуть республику. В МВД Украины полагают, что оппозиционеров насильно пытались выдворить за пределы Белоруссии.

Ранее мы сообщили, что Латушко призвал как можно скорее провести новые выборы главы Белоруссии.

Теги: белоруссия, оппозиция, отряды самообороны
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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