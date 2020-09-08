член КС напомнил, что срок действия полномочий действующего президента Белоруссии завершается 5 ноября.

Представитель белорусской оппозиции Павел Латушко призвал как можно скорее провести новые выборы главы Белоруссии. Об этом политик заявил в видеообращении, опубликованном в его Instagram-аккаунте. По словам эксперта, после 5 ноября заканчивается срок действия полномочий Александра Лукашенко

Никто еще не знает, когда состоится инаугурация. Если мы говорим о международном праве, возникает такая беспрецедентная ситуация, когда у нас не будет президента Павел Латушко, оппозиционный белорусский политик

Член координационного совета оппозиции Белоруссии подчеркнул, что вопрос того, кто будет главой республики после 5 ноября - юридическая дилемма международного масштаба. Латушко отметил, что для КС важно, кто будет признаваемым за пределами страны руководителем государства, поэтому оппозиции необходимо найти правовой выход из ситуации.

Латушко также призвал Евросоюз поддерживать белорусский народ, который борется за свои демократические права.

Госпогранкомитет Белоруссии рассказал о состоянии Марии Колесниковой.

Фото и видео: Instagram/pavellatushka

