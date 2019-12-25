Тихановская заявила, что продолжит борьбу вместе с Латушко

Об этом политик написала в своем ТГ-канале "Пул первой".

Светлана Тихановская заявила, что продолжит борьбу вместе с Павлом Латушко. Об этом оппозиционный белорусский политик заявила в собственном Telegram-канале "Пул первой". Она отметила, что встреча между ней и членом Координационного совета состоялась в Вильнюсе.

Мы не были лично знакомы...Я очень ценю, что мы работаем для новой Беларуси единой командой...Господин Латушко показал своим примером, что никогда не поздно перейти на сторону народа Светлана Тихановская, оппозиционный белорусский политик

Тихановская рассказала, что Павел Латушко ранее занимал пост посла Минска в Варшаве и Париже, а также должность министра культуры, поэтому хорошо знаком с работой в правительственных институтах. Тихановская считает, что сейчас Латушко делает важную работу по усилению КС ради организации переговорного процесса с Лукашенко.

МИД Польши: Светлана Тихановская посетит Варшаву.