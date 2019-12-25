МИД Польши: Светлана Тихановская посетит Варшаву

МИД Польши заявил о том, что Светлана Тихановская посетит Варшаву. Об этом в эфире местной радиостанции ZET рассказал заместитель главы внешнеполитического ведомства Павел Яблоньский.
Я знаю, что такие планы есть. Думаю, о деталях будет сообщено
Павел Яблоньский, замглавы МИД Польши
Напомним, что 3 сентября организация "Белорусский дом в Варшаве" в Facebook рассказала о планах проведения в Варшаве встречи с белорусским оппозиционным политиком Тихановской. В событии должны принять участие представители канцелярии премьер-министра Польши. Встреча может пройти 9 сентября.
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