"Заброшки" на Неве не первый год привлекают маргиналов. Местные жители бьют тревогу

В частности, дома, расположенные на Обуховской Обороны 44 и 42, являются "образцово-показательными": тут и трупы животных, и свалки мусора, и пожары.

Жителей МО "Невская застава" Невского района Петербурга уже несколько лет мучает вопрос заброшенных домов на набережной. Яркий пример - дом 44 по Обуховской обороны, до недавнего времени принадлежавший МВД России. В аварийном здании местные часто замечают пьющих и шумящих подростков и прочих маргинальных граждан.

Я, например, сюда вечером вообще не хожу, хотя мы здесь гуляем. У нас тут буквально год назад один приезжий убил другого приезжего буквально в этих зданиях. Подростки тут постоянно есть. У нас не очень благополучный в этом плане район. Тут и шум, и крики, и наркотики. Чего тут только не было. Светлана Степанова, местная жительница

Муниципальные депутаты совместно с общественниками не раз поднимали вопрос о консервации зданий. Дом, расположенный на Обуховской обороны 42, к2, собственник вроде законсервировал, однако недавно там произошел пожар.



Дом 44, совсем недавно принадлежащий МВД, сейчас находится в федеральной собственности. Бомжи часто эксплуатируют аварийную постройку как укрытие от непогоды. Задний двор постройки завален шинами, размер которых увеличивается каждый месяц. Местные считают, что шины идут непосредственно от автомастерской, расположенной неподалеку.

Здесь, мало того, что объект в очень плохом состоянии, есть угроза обрушения, как будто бы пожар только что состоялся. В данном случае это не сколько подведомство администрации, сколько это, все таки федеральная собственность. Администрация от себя ряд обращений отправляет, ситуацию мониторит. Но можно ли что сделать больше – я не могу сказать. Николай Соколов, муниципальный депутат МО "Невская Застава"

Администрация района направила письмо с просьбой рассмотреть возможность выполнения работ по технической укрепленности здания. Пока что гулять там, по словам местных - не безопасно.

Ранее мы рассказывали, как под Петербургом живут в уникальной социальной деревне Светлана.

Видео: Piter.TV