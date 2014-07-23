Как под Петербургом живут в уникальной социальной деревне Светлана

Это не просто место жительства, а настоящая семья – 17 подопечных, сотрудники и волонтеры.

Деревня Светлана находится в Волховском районе Ленобласти, здесь живут люди с ментальной инвалидностью.

Светлана – это имя женщины, которая очень хотела деревню для своей дочери-инвалида и которая была в этой инициативной группе. Она (группа - прим.ред.) вышла на норвежцев, у них нашлись общие интересы. Идея строительства деревни возникла не сразу, норвежская сторона загорелась сделать в России такую же деревню. Елена Аленева, директор социальной деревни "Светлана"

"Светлана" – пример кэмпхилского движения, которое основал австрийский врач Карл Кениг. В 1940 году в шотландском поместье Кэмпхилл он организовал первое лечебно-педагогическое поселение. Суть проекта – создать комфортные условия жизни для людей с нарушениями в развитии, главный принцип – это взаимопомощь.

Директор Елена приехала в деревню из Петербурга в качестве волонтера 21 год назад. Её родные тоже помогают в ведении хозяйства и общении с подопечными.

У подопечных деревни множество дел: занятия по живописи и музыке, работа на ферме, репетиции в театре. Ребята сами пекут хлеб, выращивают овощи, собирают травы для чая, варят сыр. Они готовят вместе с волонтерами, в каждом доме висит расписание: кто и по каким дням отвечает за кухню.

Им нужен особый уход: кому-то нужно помочь помыть голову, а кому-то застелить постель.

Иногда бывают случаи, когда очень трудно навязать свое мнение окружающим, и тогда ты понимаешь, что, наверное, не стоит так делать, а надо самого себя изменить. Федор Ленецкий, волонтер

Деревню поддерживает государство – уже третий раз она выигрывает конкурс президентских грантов, не менее важна помощь от благотворителей. На эти деньги приобретается все необходимое оборудование: шерсть для валяния, глина для лепки, бумага для арт-терапии. Открываются разные мастерские: например, подопечные обучаются столярному делу, чтобы продавать деревянные скамейки на ярмарке.

Стать членом "Светланы" может каждый: человек приезжает с родителями, знакомиться с сотрудниками и другими ребятами, и уже дома принимает свое решение. Отказывать приходится людям с тяжелыми формами психических и физических заболеваний, но диагноз – не главный критерий отбора.

Мне важно слышать, когда люди уезжают, расстаются с нами или человек уходит из жизни, а его семья говорит: спасибо, что он эти годы провел с вами. Мы меняем жизнь не только этого человека, но и его семьи. Елена Аленева, директор социальной деревни "Светлана"

Ранее мы рассказывали, как в Петербурге работает рок-клуб для людей с психическими расстройствами.

Видео, фото: Piter.tv