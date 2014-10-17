В Петербурге работает рок-клуб для людей с психическими расстройствами

В этом году рок-клуб отмечает 9 лет со дня основания.

В петербургском Психоневрологическом диспансере №5 работает рок-клуб для людей с психическими расстройствами. В этом году рок-клубу Zwukozona исполнилось 9 лет, в честь праздника участники выступили для гостей.

Рок-клуб при диспансере – уникальное явление не только для нашей страны, но и для всего мира. Пациенты без музыкального образования учатся играть на инструментах, петь и работать в команде.

Прежде всего, они строят свои отношения здесь внутри коллектива, в данном случае это осуществляется с помощью музыки. В принципе музыка популярна в молодежной среде, нет такого человека, который бы не слушал музыку. Лилия Новикова, руководитель рок-клуба Zwukozona

Участники клуба сами оформили зал, в котором ежедневно репетируют и осваивают новые музыкальные навыки.

Меня привели сюда, сказали перебороть свой страх, я потихонечку начал расти, сначала взял песню Виктора Цоя, а потом вырос и начал стихи писать и свою музыку. Виктор Ляпустин, участник рок-клуба Zwukozona

Сначала ты играл на гитаре, потом можешь пересесть за другой инструмент и выплеснуть все на гитарной установке. Виктория Киуру, участница рок-клуба Zwukozona

По словам врачей, музыкальная терапия положительно влияет на состояние и социализацию пациентов.

Как вы видели на сегодняшних выступлениях, пациенты, которые пришли к нам 10 лет назад в рок-группу заниматься музыкальной терапией, сделали огромный скачок в личностном росте и собственном развитии. Если раньше они исполняли чужую музыку, сейчас они пишут свою, раньше для них было сложно выступить перед аудиторией, то сейчас для них это не проблема. Лариса Серазетдинова, главный врач Психоневрологического диспансера №5

Рок-клуб принимает участие в международных творческих фестивалях и сотрудничает с коллегами из Финляндии. В планах у руководства диспансера – начать работать с новой техникой барабанной клиники.

Фото и видео: Piter.TV