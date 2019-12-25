Петербург снова побил антирекорд по заболевшим коронавирусом за сутки

Теперь показатели "стремятся" к цифре в 900 человек.

Стало известно новое число заболевших коронавирусом в Петербурге. К утру 1 ноября оно составило 896 человек, сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) в России.

Выписали по выздоровлению за сутки 457 человек, также стало известно о 29 погибших от вируса.

По официальным данным, за весь период пандемии жертвами коронавируса в городе стали 3 872 человека, были выявлены 62 272 случая коронавируса, выписали по выздоровлению 38 987 человек.

На территории Ленинградской области зафиксировали 137 новых случаев заболевания коронавирусом.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге за минувшие сутки на коронавирус проверили более 33 тысяч человек. 3837 человек продолжают находиться под наблюдением медицинских работников. Среди них 60 располагаются в обсерваторе, 1377 – контактные заболевшие, а 2400 находятся на самоизоляции.

В России за минувшие сутки выявили более 18,6 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки медики зарегистрировали по стране 18 665 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в 85 регионах РФ.

Лидерами среди регионов по числу новых зараженных стали Москва – 5261 заболевший, потом Петербург и Подмосковье (545 человек). За последние сутки по стране от коронавируса скончались 245 человек. Полностью вылечились от инфекции 10 259 пациентов.

Напомним, что на 1 ноября в РФ зафиксирован 1 636 781 случай коронавирусного заражения в 85 регионах. За весь период пандемии COVID-19 по стране скончались 28 235 человек.

Фото: Piter.tv