Заболеваемость корью в Петербурге превысила нормативы ВОЗ

В городе на Неве зарегистрировали 79 случаев заболевания.

Количество больных корью в Петербурге достигло 79 человек. Роспотребнадзор по Петербургу сообщил о том, что стали известны еще два случая заболевания, на прошлой неделе их было 77.

Заболеваемость превышает нормы ВОЗ уже второй год подряд. По стандарту благополучной считается ситуация, когда на 1 млн человек диагностируется 1 случай кори и не более пяти случаев "местной" передачи инфекции.

Среди заболевших также есть 23 ребенка.

Стоит отметить, что рост распространения заболевания начался в 2017 году.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в России практически нет здоровых школьников.

Фото: pixabay.com