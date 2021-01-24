В Выборгской больнице выявлен случай кори

До особого распоряжения руководством лечебного учреждения введён временный запрет на посещения родственников больных во всех подразделениях стационара.

В прошедшие выходные дни в приёмное отделение Выборгской больницы поступила женщина с симптомами, характерными для вирусной инфекции: высыпаниями на коже, повышенной температурой, кашлем и заложенностью носа. Осмотрев пациентку, врачи предположили возможное заражение корью, пишет "Петербургский дневник".

Женщина была немедленно переведена в изолированное инфекционное отделение, диагноз впоследствии подтвердился лабораторными тестами. Медицинским персоналом проведены необходимые санитарные мероприятия по обеззараживанию помещений, посещаемых заболевшей женщиной.

В сообщении пресс-службы больницы указывается, что дополнительно обследовано более 90 человек, имевших контакты с больной, на предмет иммунитета к вирусу кори. Пациентам и персоналу с низким содержанием защитных антител сделана срочная вакцинация.

До особого распоряжения руководством лечебного учреждения введён временный запрет на посещения родственников больных во всех подразделениях стационара. Ограничения действуют с 14 июня по 5 июля включительно. Однако возможность общения пациентов с близкими людьми сохраняется посредством телефонной связи с врачами соответствующих отделений.

При этом подчёркивается, что предоставление неотложной медицинской помощи осуществляется в штатном режиме без каких-либо ограничений. Текущую эпидемиологическую обстановку контролирует Роспотребнадзор, больница строго придерживается всех рекомендаций надзорного органа для предотвращения дальнейшего распространения заболевания

Фото: Piter.TV