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В Петербурге заболеваемость корью выросла в три раза
Сегодня, 13:50
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В Петербурге заболеваемость корью выросла в три раза

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С начала 2019 года заболевание зарегистрировали у 54 взрослых и 23 детей.

Заболеваемость корью в Петербурге выросла по сравнению с 2018 годом в три раза. С начала 2019 в городе на Неве зарегистрировали 77 случаев заболевания. Об этом сообщила пресс-служба городского Роспотребнадзора. 

В ведомстве отметили, что неблагополучная эпидемиологическая ситуация остается и в зарубежных странах - Грузии, Казахстане, Украине, Китае, Тайланде, Египте, Киргизии, Турции и на Бали. "Интенсивные процессы миграции населения" способствуют росту распространения заболевания и в России.  За границей корь подхватили 16 человек. Инфекционное заболевание передается воздушно-капельным путем. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что кардиохирург опроверг пользу красного вина.

Фото: pixabay.com 

Теги: корь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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