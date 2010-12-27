В Петербурге заболеваемость корью выросла в три раза

С начала 2019 года заболевание зарегистрировали у 54 взрослых и 23 детей.

Заболеваемость корью в Петербурге выросла по сравнению с 2018 годом в три раза. С начала 2019 в городе на Неве зарегистрировали 77 случаев заболевания. Об этом сообщила пресс-служба городского Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что неблагополучная эпидемиологическая ситуация остается и в зарубежных странах - Грузии, Казахстане, Украине, Китае, Тайланде, Египте, Киргизии, Турции и на Бали. "Интенсивные процессы миграции населения" способствуют росту распространения заболевания и в России. За границей корь подхватили 16 человек. Инфекционное заболевание передается воздушно-капельным путем.

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