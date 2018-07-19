Кардиохирург опроверг пользу красного вина

Заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов заявил, что бокал красного вина в день не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщило РИА Новости.
Как рассказал врач, для того, чтобы поддерживать здоровье сердца, нужно вести активный образ жизни и есть здоровую пищу.
Большинство из нас уверены: достаточно съесть нужный продукт, выпить нужную таблетку, и все будет хорошо. Так не бывает.
Вадим Попов
Как отметил кардиохирург, эффект вина не подтвержден научно. Эксперименты с пациентами не показали влияния вина на работу сердца. Поэтому пить просто ради профилактики нет никакого смысла.
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Видео: YouTube/ Клиника ВМТ им. Н. И. Пирогова
YouTube/ INSIDER
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