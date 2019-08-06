В Роскачестве рассказали, как выбрать хорошее российское вино

Чтобы быть уверенным в качестве выбранного напитка, обращайте внимание на надпись о защищенном географическом указании.

Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать хорошее красное вино из российского винограда. Согласно данным исследования, хорошее вино не обязательно будет стоить больших денег.

Исследование показало, что за одинаковую стоимость российское вино будет выше по качеству, чем импортное. Чтобы быть уверенным в том, что купленный вами напиток действительно изготовлен из винограда, обращайте внимание на надпись "Вино защищенного географического указания", а также "Вино защищенного наименования мест происхождения". Специалисты рекомендуют уделять предпочтения винам, произведённым в Краснодарском крае.

В Роскачестве отметили, что хорошее российское вино можно найти в категории до 500 рублей. Также стоит помнить, что если градус алкоголя в вине меньше 13%, то такое вино можно хорошо сочетать с легкими закусками. Если же градус напитка равен или превышает 14,5%, такое вино следует употреблять с мясом или овощами на гриле.

Видео: Piter.TV