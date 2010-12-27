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Минздрав: "К концу школьного обучения не остается здоровых учеников"
Сегодня, 10:29
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nastya960

Минздрав: "К концу школьного обучения не остается здоровых учеников"

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В первом классе 4,3% наблюдаемых школьников были отнесены к абсолютно здоровым. К концу обучения таких не осталось. Исследование проводилось с 2005 по 2015 год.

Специалисты из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при Минздраве России выяснили, что здоровье школьников с 1-го по 11-й класс ухудшалось. Об этом сообщил RT.

В первом классе 4,3% наблюдаемых школьников были отнесены к абсолютно здоровым. К концу обучения таких не осталось. Почти на 15% увеличилась распространённость функциональных отклонений, на 52,8% чаще стали диагностироваться хронические заболевания.

Мальчики и юноши чаще всего подвержены ожирению, гипертонии, бронхиальной астме, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гипертонии. Девочки и девушки страдают от головных болей, близорукости, неврозов, дефицита массы тела.

Исследование проводилось с 2005 по 2015 год. Наблюдались 426 учеников из четырёх школ Москвы.

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Теги: минздрав, ученики, школа
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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