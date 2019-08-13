Минздрав: "Россияне чаще всего умирают из-за проблем с кровообращением"

В прошлом году из-за проблем с кровообращением умерли 856 тысяч человек.

Министерство здравоохранения России назвало самую распространенную причину смерти – это болезни системы кровообращения — в том числе ишемические болезни сердца. Об этом сообщил "Ридус".

В прошлом году из-за проблем с кровообращением умерли 856 тысяч человек (46,8% от общего числа). На втором месте (16,1%) оказались онкологические заболевания, в том числе их поздние выявления. В 2018 году было диагностировано более 593 тысяч случаев злокачественных образований без учета выявленных посмертно, 38,5% образований нашли на поздних стадиях.

Также Минздрав назвал самые частые заболевания россиян. Чаще всего граждане России испытывают проблемы с органами дыхания, только за 2018 год было выявлено более 52 миллионов 832 тысяч случаев первичной заболеваемости болезнями органов дыхания.

Минздрав: в 2018 от ВИЧ-инфекции умерли более 20 тысяч россиян.

Видео: Piter.TV