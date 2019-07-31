Минздрав: в 2018 от ВИЧ-инфекции умерли более 20 тысяч россиян

Более 76% умерших от ВИЧ в 2018 году, это люди от 25 до 44 лет.

За прошлый год в России от ВИЧ умерли более 20 тысяч человек, смертность выросла на 2,2%. Доклад опубликовали на сайте Центрального научно-исследовательского института организации информатизации населения Минздрава РФ.

Более 76% умерших от ВИЧ в 2018 году, это люди от 25 до 44 лет. Ранее Минздрав сообщал, что в прошлом году ВИЧ-инфекцию обнаружили у 86 тысяч человек. При этом 71% новых случаев ВИЧ-инфекции у взрослых и у 83% у детей выявляются на ранних стадиях.

Всего в России 896 тысяч человек с ВИЧ-инфекцией, под наблюдением находятся 712,5 тысяч.

ВОЗ: более 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С.

Видео: YouTube/ UCLA Health