ВОЗ: более 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С

По мнению врача, нужно инвестировать в программы лечения, а иначе к 2030 году от этих заболеваний могут умереть 4,5 миллиона человек.

Свыше 257 млн человек в мире заражены гепатитом В и еще 71 млн проживает с хронической инфекцией гепатита С. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление главы отдела по исследованию гепатита во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марка Балтрейса.

По мнению врача, нужно инвестировать в программы лечения, а иначе к 2030 году от этих заболеваний могут умереть 4,5 миллиона человек.

К тому же, официально болезнь диагностирована у каждого пятого инфицированного гепатитом С, у каждого 10-го с гепатитом В.

Роспотребнадзор подсчитал россиян, которые не знают о своем диагнозе ВИЧ.

Видео: YouTube/ World Health Organization (WHO)