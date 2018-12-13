Около 25% россиян не знают о своем статусе.

Роспотребнадзор подсчитал россиян, которые не знают о своем диагнозе ВИЧ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Около 25% россиян не знают о своем статусе.

К сожалению, в России, около 25% инфицированных ВИЧ не знают о своем статусе. Ранняя диагностика - первый шаг к успешному лечению ВИЧ-инфекции говорится в сообщении

Международна организация зафиксировала в мире 36,9 млн человек, которые живут с ВИЧ. Отметим, что только 75% из них знают о своем положительном статусе.

Осенью прошлого года ВОЗ опубликовала доклад, согласно которому в Россия занимает первое место по числу новых случаев заражения ВИЧ среди стран Европы по итогам 2017 года. Так, в стране зафиксированы 104 тыс. случаев заболевания. Медики отметили, что 53% случаев заболевание выявлено на последней стадии.

В России живут 998,5 тыс. человек с ВИЧ, 81% из них знают о своем статусе.

Видео:Piter.TV