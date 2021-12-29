Заболеваемость гриппом в Петербурге опустилась ниже эпидпорога

Доминируем штамм гриппа А H3N1.

В Петербурге существенно снизилась заболеваемость гриппом и опустилась ниже эпидемиологического порога. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сообщила начальник эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия, передал корреспондент Piter.TV.

Снижение составило 60%, причем среди всех возрастных групп. Показатель заболеваемости на 45% ниже эпидпорога. За последние недели в городе регистрируют по 30-90 новых случаев в неделю. Превалирует штамм гриппа А H3N1. Заболевание протекает в основном в легкой и средней степени тяжести.

Спад заболеваемости связывают с новогодними праздниками. В начале декабря эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ был превышен на 73%.

Также в Роспотребнадзоре дали характеристику ситуации с COVID-19 в Петербурге.

Фото: Piter.TV