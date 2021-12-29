Заболеваемость гриппом в Петербурге опустилась ниже эпидпорога

В Петербурге существенно снизилась заболеваемость гриппом и опустилась ниже эпидемиологического порога. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сообщила начальник эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия, передал корреспондент Piter.TV.
Снижение составило 60%, причем среди всех возрастных групп. Показатель заболеваемости на 45% ниже эпидпорога. За последние недели в городе регистрируют по 30-90 новых случаев в неделю. Превалирует штамм гриппа А H3N1. Заболевание протекает в основном в легкой и средней степени тяжести.
Спад заболеваемости связывают с новогодними праздниками. В начале декабря эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ был превышен на 73%.
Также в Роспотребнадзоре дали характеристику ситуации с COVID-19 в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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