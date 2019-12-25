Забывший маленькую дочь на улице петербуржец стал фигурантом уголовного дела

Мужчине может грозить до года лишения свободы за оставление ребенка в опасности.

Петербуржец, забывший свою пятилетнюю дочь во дворе на Ветеранов, стал фигурантом уголовного дела об оставлении в опасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент произошел утром 3 августа, когда прохожие увидели играющую саму с собой девочку, оставшуюся без присмотра, и рассказали о ней полицейским. Как выяснилось, девочку забыл на площадке пьяный отец – немногим ранее он вместе с дочерью был в гостях и крепко выпил. Ребенка госпитализировали с переохлаждением, горе-родителей сразу же отыскали полицейские и доставили в отдел.

Отца поместили под подписку о невыезде, ему может грозить до года лишения свободы за родительскую халатность.

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