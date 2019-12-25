Подвыпивший петербуржец забыл маленькую дочь во дворе на Ветеранов

Одиноко гуляющую девочку заметили прохожие.

Нетрезвый петербуржец забыл во дворе на проспекте Ветеранов свою пятилетнюю дочь: одиноко гуляющую девочку, которая играла сама с собой, заметили прохожие около 10 утра. Об этом сообщила "Фонтанка".

Девочку доставили в отдел полиции, а затем передали медикам – те диагностировали у ребенка переохлаждение. Полицейские выяснили, что на улицу девочка выходила с 36-летним отцом, однако тот оставил дочь без присмотра, переборщив с ранней выпивкой. Местонахождение матери девочки полиция установить не смогла.

Ранее мы рассказывали, что жестокую петербурженку осудят за истязание малолетних детей.

Фото: pixabay