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Жестокую петербурженку осудят за истязание малолетних детей
Сегодня, 18:52
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himif

Жестокую петербурженку осудят за истязание малолетних детей

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9-летний сын и 6-летняя дочь женщины многократно получали от матери удары и оскорбления.

Во Фрунзенском районном суде Петербурга рассмотрят уголовное дело об истязании несовершеннолетних детей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, обвинительное заключение в отношении 34-летней петербурженки уже утверждено.

Следствие полагает, что женщина неоднократно била своих девятилетнего сына и шестилетнюю дочь и нецензурно бранилась в их адрес. Последствием жестокого обращения стали негативные изменения в психике детей.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге осудят адвоката за взятку в 3 млн рублей.

Фото: pixabay

Теги: истязание, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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