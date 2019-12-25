Жестокую петербурженку осудят за истязание малолетних детей

Во Фрунзенском районном суде Петербурга рассмотрят уголовное дело об истязании несовершеннолетних детей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, обвинительное заключение в отношении 34-летней петербурженки уже утверждено.
Следствие полагает, что женщина неоднократно била своих девятилетнего сына и шестилетнюю дочь и нецензурно бранилась в их адрес. Последствием жестокого обращения стали негативные изменения в психике детей.
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Фото: pixabay
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