В Петербурге осудят адвоката за взятку в 3 млн рублей

Мужчину задержали с поличным.

В Петербурге 38-летнего адвоката одной из адвокатских коллегий обвиняют в покушении на мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ.

По версии следствия, в октябре 2019 года, обвиняемый ввел в заблуждение двух свидетелей. Он сообщил, что за 4 миллиона он поспособствует тому, чтобы их не привлекали к уголовной ответственности. Во время переговоров сумма была снижена до 3 миллионов.

После в одном из кафе Невского района города злоумышленник получил муляж денег. Мужчину задержали с поличным. Его дело рассмотрят в суде по существу.

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Фото: Piter.TV