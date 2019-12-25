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Восьмимесячный малыш облился крутым кипятком на Кондратьевском проспекте
Сегодня, 15:52
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himif

Восьмимесячный малыш облился крутым кипятком на Кондратьевском проспекте

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Ребенок опрокинул на себя вскипевший чайник по недосмотру родителей.

Восьмимесячный петербуржец получил сильнейшие ожоги, облившись кипятком. Как стало известно Piter.TV из источника в правоохранительных органах, малыша госпитализировали из квартиры на Кондратьевском проспекте в тяжелом состоянии вечером 31 июля.

Как выяснилось, родители недосмотрели за ребенком, и в момент их отсутствия на кухне мальчик опрокинул на себя электрический чайник с кипятком. Малыш обжег лицо, шею, грудь, плечи, живот и правую стопу. Отмечается, что семья у мальчика благополучная и не состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Мама пострадавшего работает в "Ленфильме", отец руководит продакшеном "Скайнет".

Ранее мы рассказывали, что в Абакане 2-летний мальчик ел сосиску и умер.

Фото: pixabay

Теги: ожог, ребенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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