В Абакане 2-летний мальчик ел сосиску и умер

В Абакане во время ужина из-за сосиски погиб двухлетний малыш.
Трагедия произошла в одной из квартир в Абакане вечером 25 июля. 2-летний мальчик ужинал вместе с мамой и старшим братом. Малыш подавился кусочком сосиски во время еды. Мама пыталась помочь малышу, но не смогла. Приехавшие на вызов медики также не смогли спасти ребенка и констатировали смерть.
По данному факту следственные органы проводят проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.
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Фото: pixabay
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