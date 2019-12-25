В Абакане 2-летний мальчик ел сосиску и умер

Ни мать, ни приехавшие на вызов медики спасти ребенка не смогли.

В Абакане во время ужина из-за сосиски погиб двухлетний малыш.

Трагедия произошла в одной из квартир в Абакане вечером 25 июля. 2-летний мальчик ужинал вместе с мамой и старшим братом. Малыш подавился кусочком сосиски во время еды. Мама пыталась помочь малышу, но не смогла. Приехавшие на вызов медики также не смогли спасти ребенка и констатировали смерть.

По данному факту следственные органы проводят проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

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