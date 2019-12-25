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В Саратове при падении с 8 этажа погибла 2-летняя девочка
Сегодня, 14:55
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В Саратове при падении с 8 этажа погибла 2-летняя девочка

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Ребенка пытались реанимировать полчаса, но спасти не смогли.

В центре Саратова 2-летяя малышка выпала с 8 этажа.

Трагедия произошла сегодня днем, 27 июля, в доме № 65 по улице Кутякова в Саратове, сообщает издание "Регион64". По предварительным данным девочка облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала веса ребенка. Сотрудники МЧС и медики полчаса пытались реанимировать малышку, но спасти ее не смогли.

По факту гибели ребенка следственные органы ведут проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение. 

Ранее: В Брянске погибла 3-летняя девочка, выпав с 8 этажа

Фото: СУ СК РФ по Саратовской области

Теги: выпал из окна, новости саратова, погиб ребенок, саратовские новости
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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