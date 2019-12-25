В Саратове при падении с 8 этажа погибла 2-летняя девочка

В центре Саратова 2-летяя малышка выпала с 8 этажа.
Трагедия произошла сегодня днем, 27 июля, в доме № 65 по улице Кутякова в Саратове, сообщает издание "Регион64". По предварительным данным девочка облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала веса ребенка. Сотрудники МЧС и медики полчаса пытались реанимировать малышку, но спасти ее не смогли.
По факту гибели ребенка следственные органы ведут проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.
Ранее: В Брянске погибла 3-летняя девочка, выпав с 8 этажа
Фото: СУ СК РФ по Саратовской области
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