В Саратове при падении с 8 этажа погибла 2-летняя девочка

Ребенка пытались реанимировать полчаса, но спасти не смогли.

В центре Саратова 2-летяя малышка выпала с 8 этажа.

Трагедия произошла сегодня днем, 27 июля, в доме № 65 по улице Кутякова в Саратове, сообщает издание "Регион64". По предварительным данным девочка облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала веса ребенка. Сотрудники МЧС и медики полчаса пытались реанимировать малышку, но спасти ее не смогли.

По факту гибели ребенка следственные органы ведут проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

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Фото: СУ СК РФ по Саратовской области