В Брянске погибла 3-летняя девочка, выпав с 8 этажа

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Брянске трехлетняя девочка разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки.

В Фокинском районе Брянске 3-летняя девочка разбилась насмерть при падении из окна на 8 этаже. Ребенок выдавил москитную сетку и выпал. Следственные органы по факту гибели ребенка возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Руководитель СУ СК РФ по Брянской области неоднократно предупреждал родителей об опасности несчастных случаев с детьми, особенно в летнее время. Дети часто гибнут на воде и при падении с высоты.

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Фото: СУ СК РФ по Брянской области, pixabay.com