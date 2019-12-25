В Тульской области после 3 дней поисков нашли тело 13-летней девочки

Девочку нашли в лесополосе.

После 3 дней поисков в Тульской области нашли тело пропавшей 13-летней девочки.

Как сообщают региональные следственные органы СКР по Тульской области, 13-летняя девочка пропала 25 июня в поселке Бородинский. Ее поисками занимались следователи, сотрудники региональных ГУ МЧС, УМВД, Росгвардии, УФСИН, 106 гвардейской Воздушно-дисантной дивизии, волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"

В лесополосе 28 июня в 21 час 40 минут было обнаружено тело девочки. Следователи осмотрели место происшествия. Для установления точных причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Фото: СУ СК РФ по Тульской области