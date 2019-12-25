Рабочие "Адмиралтейских верфей" организовали забастовку

Сотрудники подрядной организации предприятия жалуются на задержку зарплат.

В среду, 15 сентября, рабочие одной из подрядных организаций предприятия "Адмиралтейские верфи" в Петербурге устроили забастовку в связи с невыплатой зарплаты. Об этом сообщила "Фонтанка".

На работу отказались выйти около 100 сотрудников подрядчика. Все они требуют погасить долги по зарплате за июль. По данным одного из руководителей, это произойдёт в сроки до 20 сентября. После таких обещаний бастующие вернулись к работе, однако пригрозили объявить голодовку в случае невыплаты в указанные сроки.

Предполагается, чо задержки в зарплате связаны с недавним пожаром на траулере. В пресс-службе предприятия сообщили, что проблема состоит в недопонимании, которое произошло в подрядной организации.

Ранее мы сообщили о том, что "Адмиралтейские верфи" завершили суд с Балтийским заводом мирным путём.

Фото: Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"