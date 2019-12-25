"Адмиралтейские верфи" завершили суд с Балтийским заводом мирным путём

Крупнейшие судостроительные предприятия города договорились о 1,5 млрд рублей для достройки дизельного ледокола "Виктор Черномырдин".

В четверг, 1 сентября, Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти вынес определение о мирном завершении дела с участием АО "Адмиралтейские верфи" и Балтийского завода. Стороны договорились о 1,5 млрд рублей для достройки крупнейшего в мире дизельного ледокола "Виктор Черномырдин". Об этом сообщило издание "Деловой Петербург".

Напомним, что построившее судно АО "Адмиралтейские верфи" предъявило претензии к участвовавшему в проекте Балтийскому заводу в конце 2021-ого года. Стоимость работ по достройке ледокола учитывали с 2017 по 2020 год, когда предприятие было максимально загружено другими контрактами. Решение передать "Черномырдина" Адмиралтейским верфям приняла Объединённая судостроительная корпорация (ОСК). Таким образом, верфи стали вторым субподрядчиком контракта на 7,9 млрд рублей.

В связи с тем, что ответчик уже отработал часть суммы, сумма уменьшилась, а оставшийся 1 млрд рублей планируют вернуть в соответствии с утверждённым мировым соглашением.



Ранее мы сообщили о том, что Балтийский завод подал 2 иска к финскому машиностроителю за невыполнение контракта.



Фото: Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"