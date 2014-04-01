Балтийский завод подал 2 иска к финскому машиностроителю за невыполнение контракта

Сумма претензий превысила 800 млн рублей.

"Балтийский завод" обратился в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с двумя исками к финской машиностроительной компании Wärtsilä Oyj Abp, потребовав взыскать более 800 млн рублей за невыполненные поставки оборудования. Об этом Piter.TV узнал из картотеки арбитражных судов.

Судя по материалам дела, петербургское предприятие внесло аванс на оборудование для двух ледоколов, которое так и не было отправлено поставщиком.

Wärtsilä Oyj Abp завершила процесс ухода с российского рынка в июне. Кроме того, в связи с санкциями часть бизнеса в стране была подана.

Ранее мы сообщили о том, что суд отменил решение по возведению апарт-отеля на месте "Вотервиля".

Фото: Вконтакте / Балтийский завод (Александр Лебедев)