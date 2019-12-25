За время пандемии в Петербурге скончались 67 медиков

В период пандемии в Петербурге скончались 67 медицинских работников. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
По каждому случаю уточняется, связанно ли наступление летального исхода с выполнением трудовых обязанностей, либо оно произошло не на работе.
Дмитрий Лисовец, глава Комздрава
Положенные выплаты получили родственники 30 погибших. Остальные получат средства после того, как будут "завершены необходимые формальности".
В Петербурге год назад началась пандемия коронавируса.
Фото: Piter.tv
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