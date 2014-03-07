Год назад в Петербурге началась пандемия коронавируса

Инфекцию прямиком из Италии доставил студент по обмену СЗГМУ имени Мечникова Рикардо Пизатти.

Исполнился год со дня появления в Петербурге новой коронавирусной инфекции. 4 марта 2020 года в Северной столице был официально подтвержден первый случай заражения КОВИД. Инфекцию прямиком из Италии доставил студент по обмену СЗГМУ имени Мечникова Рикардо Пизатти.

Рикардо прибыл в Петербург из Милана 29 февраля. К тому времени в Италии уже началась пандемия. 2 марта студента госпитализировали в Клиническую инфекционную больницу имени Боткина с явными признаками ОРВИ. Спустя два дня, 4 марта, лаборатория Роспотребнадзора подтвердила у Рикардо наличие коронавируса.

Заболевание у итальянца протекало в легкой в форме. Вскоре он выздоровел и покинул Россию.

По прилету в Петербург, до госпитализации, Рикардо успел отметить Масленицу со своими новыми друзьями в общежитии на проспекте Просвещения, 45. Вскоре грянул первый локдаун в масштабах этого общежития.

Постепенно инфекция начала распространяться по Петербургу. С начала пандемии коронавирус выявили у 371 005 петербуржцев. 308 160 человек выздоровели, 11 248 – скончались.

Ранее в Петербурге зафиксировали рост победивших коронавирус пациентов.

Фото: Piter.TV