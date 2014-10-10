В Петербурге зафиксировали рост победивших коронавирус пациентов

Кроме того, выросло число новых случаев заражения.

В Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции сообщили, что тренд на снижение заболеваемости сохраняется, хоть и значительно замедляется. Специалисты в очередной раз напомнили, что остановить волну заражений поможет вакцинация.

Между тем, за неделю число новых случаев заболевания увеличилось всего на 3,78%, хотя накануне число достигло 400%. Неделей ранее в нашем городе за сутки заболели 1245 горожан, а сегодня было зафиксировано 1292 случая.

За прошедшую неделю показатель выздоровевших пациентов увеличился на 13,39%. Неделю назад из больниц выписали 2301 пациента, а 4 марта – 2609 петербуржцев.

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 23 тысяч человек.

Фото: Piter.TV