В Петербурге зафиксировали рост победивших коронавирус пациентов

В Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции сообщили, что тренд на снижение заболеваемости сохраняется, хоть и значительно замедляется. Специалисты в очередной раз напомнили, что остановить волну заражений поможет вакцинация.
Между тем, за неделю число новых случаев заболевания увеличилось всего на 3,78%, хотя накануне число достигло 400%. Неделей ранее в нашем городе за сутки заболели 1245 горожан, а сегодня было зафиксировано 1292 случая.
За прошедшую неделю показатель выздоровевших пациентов увеличился на 13,39%. Неделю назад из больниц выписали 2301 пациента, а 4 марта – 2609 петербуржцев.
Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 23 тысяч человек.
Фото: Piter.TV
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