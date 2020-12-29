С начала года в Петербурге оштрафовали восемь рыбаков за выход на лед

С начала 2021 года сотрудники водной полиции вместе со спасателями провели уже 14 рейдов, выявляя любителей прогулок и рыбалок на льду. Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, за две недели нового года штраф получили восемь рыбаков-экстремалов.

Любители зимней рыбалки попали под административную статью и лишились суммы до пяти тысяч рублей, кроме того, с нарушителями провели дополнительные беседы об опасности и запрете нахождения на льду в текущий период. Транспортные полицейские напомнили, что, согласно постановлению городского правительства, выходить на замерзшую воду запрещено с 15 ноября по 15 января и с 15 марта по 15 апреля. Однако власти раздумывают о продлении запрета и хотят ввести его в период с 15 января по 15 марта.