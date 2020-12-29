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В Петербурге запрет выхода на лед могут продлить до 15 марта
Сегодня, 13:50
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nadezhda_sib

В Петербурге запрет выхода на лед могут продлить до 15 марта

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Запрет действовал до 15 января.

Правительство Петербурге хочет продлить запрет выхода на лед в акваториях до 15 марта. Смольный прописал, каких именно акваторий коснется обновленное постановление. Документ опубликовали на сайте администрации города 15-го января.

Власти предлагают запретить выходить на лед с 15 января по 15 марта на реках и каналах Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов, а также на реку Неву, Малую Неву, Большую, Среднюю и Малую Невку от Вантового моста до мостов Западного скоростного диаметра. 

Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Несмотря на запрет и административную ответственность, которая предусмотрена за нарушение, петербуржцы неоднократно ходили по льду на акваториях, в том числе с детьми. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что дикие утки облюбовали очистные сооружения "Водоканала" с теплой водой.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по СПб 

Теги: акватории, выход на лед
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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