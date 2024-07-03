Мужчина погиб, провалившись под лёд на реке Сясь

Выход на лёд может привести к трагическим последствиям.

Вечером 14 марта в Сясьстрое Волховского района Ленинградской области произошла трагедия. Мужчина провалился под лёд на реке Сясь. Спасатели поисково-спасательного отряда города Новая Ладога оперативно выехали на место происшествия после получения тревожного сигнала.

Как сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области, тело мужчины было извлечено из воды, доставлено на берег и передано сотрудникам полиции и скорой помощи. К сожалению, спасти его не удалось.

Этот случай стал очередным напоминанием об опасности выхода на лёд, особенно в период его таяния. Спасатели Ленобласти вновь призывают граждан быть крайне осторожными и избегать выхода на водоёмы, где лёд может быть непрочным.

Обстоятельства происшествия выясняются. Ведомство напоминает, что нарушение запретов на выход на лёд может привести к трагическим последствиям.

Ранее Piter.TV сообщал, что спасатели эвакуировали пятерых рыбаков с оторвавшейся льдины на Онежском озере.

Видео: Telegram-канал "Аварийно-спасательная служба ЛО"