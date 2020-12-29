Большинство из собравшихся с детьми покинули лёд после предупреждения.

За выход на лёд в Петербурге оштрафовали ещё 10 рыбаков. О подробностях рейда спасателей совместно с представителями полиции и комитета по законности 9 января рассказали в пресс-службе Смольного.

На этот раз патруль вышел в акваторию Невской губы в Красносельском районе. На катере на воздушной подушке группа провела мониторинг ледовой обстановки в районе яхт-клуба "Балтиец".

Толщина льда на этом участке не превышала 10 см – находиться на льду опасно. Однако спасатели нашли группу рыбаков. Большинство из собравшихся с детьми покинули лёд после предупреждения, отказавшиеся получили административные протоколы. Штраф за нарушение достигает 5000 рублей.

Патрулирование водных объектов продолжится весь зимний период, напоминают в правительстве города.

В Петербурге запретили выходить на лед водоемов до 15 января. За выход на лед в запрещенный период возможно предупреждение или штраф в размере 1000-5000 рублей. Выезд на транспортном средстве на лед – штраф 1500-5000 рублей. Штраф для юридических лиц составляет 20 тысяч рублей.

В период новогодних праздников за соблюдением правил также следят спасатели. Они патрулируют береговую линию. Если к 15 января лед не наберет достаточную прочность, то запрет выхода на лед продлят. Решение будут принимать на основании заключений метеорологов и спасателей.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу