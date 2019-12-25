За сутки в России подтверждено 88 летальных случаев с коронавирусом

За весь период распространения коронавируса по России от инфекции погибло 1625 человек.

За последние сутки в России подтверждено 88 летальных случаев с коронавирусом. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса по стране. Специалисты рассказали, что большая часть пациентов, скончавшихся из-за COVID-19 находится в Москве. Там за день погибли 39 человек. Прирост зараженных в столице продолжает расти.

Еще 15 жертв инфекции зарегистрировано в Московской области, 7 - в Нижегородской области. По четыре человека с коронавирусом погибли в Коми и Петербурге, по двое - в Алании, Самарской области и Приморском крае. По одному пациенту скончалось в Белгородской, калужской, Саратовской, Тюменской, Новосибирской, Омской и Тульской областях, а также в Крыму, Ингушетии, Дагестане, Мордовии, Татарстане, Пермском крае.

Напомним, что за весь период распространения коронавируса по России от инфекции погибло 1625 человек. За последние сутки в России зафиксирован 11 231 новый случай заражения коронавирусом в 84 регионаз страны.



