За сутки в России от коронавируса умерло 150 человек

За все время эпидемии количество жертв коронавируса в РФ составило 3 249 человек.

За последние сутки в России от коронавируса умерло 150 человек. Об этом сообщили представители информационного центра по борьбе с распространением COVID-19. Наибольшее количество пациентов с инфекцией скончались в столичном регионе. В Москве коронавирус лишил жизни 73 человек, в Подмосковье - 13 человек, в Дагестане - 24 человека.

Четыре жертвы коронавируса зафиксировано в Нижегородской области, по три - в Тверской, Калининградской областях, Петербурге, Забайкальском и Красноярском краях. По два пациента с COVID-19 скончались в Ингушетии, Мордовии, Ставрополье, а также Свердловской, Новосибирской и Иркутской областях. По одному летальному исходу медики зарегистрировали в Костромской, Ростовской, Астраханской, Самарской, Саратовской и Курской областях, а также ХМАО, Калмыкии, Крыму.

Напомним, что за весь период распространения коронавируса по РФ от инфекции скончалось 3 249 человек. К утру 22 мая в России зарегистрировано 8 894 новых случаев заражения в 84 субъектах страны.