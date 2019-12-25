В России зафиксировано 8 894 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +2,8%.
Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 326 448 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.
Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 2 988. Далее идут Московская область — 824, Санкт-Петербург — 389, Нижегородская область — 202, Красноярский край — 150.
За сутки от коронавируса в России излечилось 7 144 человек. За весь период — 99 825.
За минувшие сутки скончалось 150 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 3 249 человек.
Отмечается, что у 42,20% новых заболевших нет клинических проявления COVID-19.
Ранее на Камчатке на станции скорой помощи произошла вспышка коронавируса.
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