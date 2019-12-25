За сутки в Петербурге снегоплавильные пункты приняли 57,3 тыс. "кубов" снега

С начала сезона 2023-2024 в снегоплавильные (ССП) и снегоприемные (СИСП) пункты города доставили 171,9 тыс. "кубов".

З минувшие сутки снегоплавильные и снегоприемные пункты приняли более 57,3 тыс. "кубов" снега. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

С начала сезона 2023-2024 снегоплавильные (ССП) и снегоприемные (СИСП) пункты Санкт-Петербурга приняли 171,9 тыс. "кубов". Лидерами с начала сезона по приему снега стали снегоплавильный пункт на Кушелевской дороге (15,4 тыс. "кубов") и снегоприемный пункт на Взлетной улице (19,2 тыс. "кубов").

Добавим, что сегодня, 1 декабря, в Петербурге не будет снегопада. В регионе сохранится облачная погода, выпадет немного осадков, рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус. Температура воздуха составит -3…-5 градусов, по Ленобласти обещают до -3…-8°. Ветер восточный 2-7 м/с.

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Фото: Piter.tv