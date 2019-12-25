В ноябре солнце показалось в Петербурге всего пять раз

Температура воздуха третьей декады ноября в Петербурге довольно низкая (-5 градусов).

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвёл итоги погоды в ноябре 2023 года.

Самый понятный параметр в ноябре – это солнце – показывалось всего пять раз, а как скрылось в начале третьей декады, так больше и не появлялось. Александр Колесов, синоптик

В первой половине ноября шли дожди, во второй половине месяца уже снег. Выпало 20 см снега, в последние годы такого не наблюдалось. Лишь в ноябре 2010 было 28 см, а в ноябре 2016 – 27 см снега.

Температура воздуха третьей декады ноября в Петербурге довольно низкая (-5 градусов).

В общем ряду наблюдений за 153 года, это 25-28 значение среди самых холодных. Александр Колесов, синоптик

В Петербурге 1 декабря ожидаются снег и небольшой мороз.

Фото: Piter.tv