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В Петербурге 1 декабря ожидаются снег и небольшой мороз
Сегодня, 7:56
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В Петербурге 1 декабря ожидаются снег и небольшой мороз

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Температура воздуха 1 декабря в Петербурге -3…-5 градусов.

В первый календарный день зимы Северная столица останется под влиянием периферии теряющего силы циклона, центр которого в середине дня окажется на Прибалтикой. В такой ситуации в регионе сохранится облачная погода, пройдёт небольшой снег, рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 1 декабря в Петербурге -3…-5 градусов, по Ленобласти -3…-8°. Ветер восточный 2-7 м/с.

В субботу местами пройдёт небольшой снег и -5…-7 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: декабрь, зима, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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