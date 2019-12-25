В Петербурге 1 декабря ожидаются снег и небольшой мороз

Температура воздуха 1 декабря в Петербурге -3…-5 градусов.

В первый календарный день зимы Северная столица останется под влиянием периферии теряющего силы циклона, центр которого в середине дня окажется на Прибалтикой. В такой ситуации в регионе сохранится облачная погода, пройдёт небольшой снег, рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 1 декабря в Петербурге -3…-5 градусов, по Ленобласти -3…-8°. Ветер восточный 2-7 м/с.

В субботу местами пройдёт небольшой снег и -5…-7 градусов.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv