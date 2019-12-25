За сутки в Петербурге и области задержали 19 пьяных водителей

Сотрудники ГИБДД выявили 1947 нарушений правил дорожного движения.

За прошедшие сутки в Петербурге и области произошло 414 дорожно-транспортных происшествий. Об этом в среду, 14 июля, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Так, в Петербурге произошло 335 аварий, в которых пострадали 11 человек, ранены – 12 человек, в результате ДТП погиб один человек. В области произошло 79 аварий, в которых пострадали 5 человек, ранены – ещё 5 человек, в результате ДТП погибло два петербуржца.

Сотрудники ГИБДД выявили 1947 нарушений правил дорожного движения, а также задержали 19 пьяных водителей и 24 петербуржцев, совершивших административные правонарушения.

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Фото: Piter.tv